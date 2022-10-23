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Раскрыт главный ляп фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»: вы точно не заметили «дикую» ошибку режиссера

23 октября 2022 14:45
Раскрыт главный ляп фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»: вы точно не заметили «дикую» ошибку режиссера

Изображение на фото волшебным образом меняется.

По сюжету фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Женю Лукашина раздражает, что квартиру Нади, в которую он успел влюбиться, украшает фото ее жениха Ипполита – и Лукашин в ярости выбрасывает фото из окна. Однако, когда Надя подбирает в снегу снимок, то на нем изображен не Юрий Яковлев, сыгравший Ипполита, а актер Олег Басилашвили.

Дело в том, что первоначально на роль Ипполита был утвержден Басилашвили.

Однако во время съемок скончался его отец, а затем ушел из жизни его близкий друг. По этой причине режиссер Эльдар Рязанов пригласил на эту роль Яковлева. Кадр с фотографией просто не успели переснять, поскольку зима закончилась, и снег уже растаял.

Раскрыт главный ляп фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»: вы точно не заметили «дикую» ошибку режиссера
Фото: кадры из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" (1975), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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