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Раньше о такой все мечтали: эта квартира из советского кино сейчас поражает безвкусицей

26 сентября 2023 13:10
Раньше о такой все мечтали: эта квартира из советского кино сейчас поражает безвкусицей

Она поражала воображение.

В советские времена люди страдали от дефицита. Не были исключением обои, мебель и предметы интерьера. Специализированных журналов по дизайну в СССР не было, поэтому черпать вдохновение оставалось лишь из кинематографа.

Например, квартира претенциозной Сусанны из комедии Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» была предметом зависти почти для всех, кто посмотрел картину. Интерьер казался верхом стиля и дизайнерского искусства. Особенно впечатляла клеенка с навязчивым узором с клеточками и вишенками на стенах кухни.

«Раньше мне казалась эта кухня такой модной», «Помню, тоже обклеивала клеенкой стены. Это было в тренде», «И правда выглядит уродливо в наше время», — написали в комментариях под кадрами из фильма.

Стоит отметить, что такие же сложные и перегруженные обои есть в коридоре вышеупомянутой квартиры. Там же можно заметить картину с непонятной абстракцией и претензией на оригинальность, телефон под старину и безвкусное бра.

Раньше о такой все мечтали: эта квартира из советского кино сейчас поражает безвкусицей
Фото: кадры из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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