Раньше о такой все мечтали: эта квартира из советского кино сейчас поражает безвкусицей

В советские времена люди страдали от дефицита. Не были исключением обои, мебель и предметы интерьера. Специализированных журналов по дизайну в СССР не было, поэтому черпать вдохновение оставалось лишь из кинематографа.

Например, квартира претенциозной Сусанны из комедии Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» была предметом зависти почти для всех, кто посмотрел картину. Интерьер казался верхом стиля и дизайнерского искусства. Особенно впечатляла клеенка с навязчивым узором с клеточками и вишенками на стенах кухни.

«Раньше мне казалась эта кухня такой модной», «Помню, тоже обклеивала клеенкой стены. Это было в тренде», «И правда выглядит уродливо в наше время», — написали в комментариях под кадрами из фильма.

Стоит отметить, что такие же сложные и перегруженные обои есть в коридоре вышеупомянутой квартиры. Там же можно заметить картину с непонятной абстракцией и претензией на оригинальность, телефон под старину и безвкусное бра.