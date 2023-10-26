Рак и безработица: почему после развала СССР пропала невеста ефрейтора Збруева

Татьяна Федорова вот уже больше 30 лет ведет жизнь затворницы. Актриса давно не снимается в кино, о чем, впрочем, не сожалеет.

Недавно артистка сделала редкое исключение и появилась в студии одного из популярных шоу. Она рассказала, что после развала Советского Союза пропала не просто так. Знаменитость пожаловалась на безработицу, которая царила в те непростые времена в российском кинематографе.

Крах карьеры усугубился проблемами со здоровьем. У невесты ефрейтора Збруева обнаружили прогрессирующую форму рака, из-за чего врачам пришлось удалить ей матку. На фоне этих испытаний Федорова приобщилась к религии. Татьяна Николаевна круто поменяла свою жизнь: получила медицинское образование и устроилась в больницу при Московской Патриархии.

Сегодня звезда картины Виталия Мельникова проживает в Северной столице. Поклонники часто могут увидеть ее в православном храме.