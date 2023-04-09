Ради славы: за кого Наташа из комедии «Три плюс два» выскочила замуж в 18 (фото)

Комедия «Три плюс два» прославила в одночасье всех ключевых актеров. Наталью Кустинскую, исполнившую роль игривой Наташи, тут же окрестили советской Брижит Бардо.

Актриса сводила с ума миллионы мужчин, но ее сердце на тот момент принадлежало только одному человеку. Кустинская была замужем за режиссером Юрием Чулюкиным, который снял легендарных «Девчат». Также он и сам снимался в кино.

Например, его можно увидеть в картине «Деловые люди».

Наталья Николаевна стала его супругой в юном возрасте — в 18 лет. Многие были уверены, что актриса пошла на это замужество ради карьеры и славы, а не по любви. В то время Чулюкин считался самым модным режиссером в СССР, и каждая советская актриса мечтала с ним поработать. Однако сама Кустинская опровергала эти слухи. По словам артистки, Юрий Степанович влюбился в нее с первого взгляда и сам настоял на женитьбе. Наталье Николаевне пришлось бросить съемки и лететь к Чулюкину, чтобы расписаться. Когда актриса вернулась к работе, никто не поверил, что она замужем за самым известным режиссером СССР. Ей даже пришлось показывать паспорт.

Этот брак продержался восемь лет. Причиной разрыва стали измены Чулюкина и новое увлечение Кустинской — она встретила другого мужчину.