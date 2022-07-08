Ради известной певицы готов на все: Бурунова подловили за постыдным занятием

Сергей Бурунов взбудоражил пользователей Сети, снявшись в музыкальном видео Ольги Серябкиной. Роликом певица поделилась в своих социальных сетях.

Как оказалось, звезда «Полицейского с Рублевки» принял участие в видео на композицию «Дядя Гена», премьера которого должна состояться в самое ближайшее время. В отрывках из предстоящего клипа прославленный артист комично ест розу, что привело в восторг многочисленных фанатов. В комментариях подписчики осыпали Серябкину и Бурунова комплиментами, похвалив их комичный дуэт и задумку самого видео.

«Какие вы классные, таланты», «Обожаю вас, в восторге от каждого кадра», «Бурунов супер», — считают фанаты.

Также пользователи Сети остались в восторге и от самой композиции. По их мнению, у певицы получился зажигательный летний трек, который обязательно станет хитом.

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