У оголившейся Барановской заподозрили психические проблемы

Юлия Барановская продемонстрировала обнаженную фигуру на новом фото в соцсетях. На провокационный поступок ее вдохновил собственный день рождения, который она отпраздновала на Мальдивах.

На фривольном кадре ведущая и многодетная мать запечатлена на пляже, из одежды на ней только шляпа. При этом на лице знаменитости нет ни капли стеснения, видно, что она получает неподдельное удовольствие от фотосессии. Недолго думая, интернет-пользователи вынесли оголившейся Барановской неутешительный диагноз.

«В лучшем случае это нарциссизм или потребность обратить на себя внимание, в худшем - психиатрические проблемы», «Не дают покоя Юле лавры Волочковой! Ждём шпагат в стиле «ню». Когда нечего сказать - начинают показывать», «Вряд ли такие фото порадуют ее детей-подростков», – раскритиковали ведущую в соцсетях.

Напомним, что у Барановской подрастают трое наследников, рожденных в гражданском браке с Андреем Аршавиным – 16-летний Артем, 14-летняя Яна и 9-летний Арсений.

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