Пытались скрыть, но не смогли: вопиющая ошибка в «Бриллиантовой руке» стала очевидна спустя годы

Комедия «Бриллиантовая рука» стала классикой советского кино, но это не значит, что фильм безупречен. В картине есть один вопиющий киноляп, который отчаянно пытались скрыть.

Когда герой Юрия Никулина оказывается за границей, сначала он щеголяет в одних туфлях. Однако в сцене, где Семен Семенович поскользнулся на арбузной кожуре, на нем уже другая обувь. Вот почему так вышло.

У Никулина никак не получалось убедительно изобразить падение.

Тогда на помощь пришел Леонид Каневский, который играл контрабандиста с обнаженным торсом. Ему удалось с первого раза «гармонично» упасть в кадре, и именно этот дубль вошел в фильм. Так Каневский сыграл в картине сразу две роли. Однако досадный промах со сменой обуви Семен Семеновича скрыть не удалось.

Впоследствии Леонид Семенович с улыбкой вспоминал о съемках фильма и поделился некоторыми занятными фактами. «Закупили несколько килограммов дефицитных по тем временам бананов, затем в ход пошли арбузные корки», — рассказывал Каневский.