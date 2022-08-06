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Пять киноляпов в фильме «Брат», которые 25 лет никто не замечал

6 августа 2022 08:31
Пять киноляпов в фильме «Брат», которые 25 лет никто не замечал

Культовый фильм имеет немало огрехов. 

Криминальный боевик Алексей Балабанова, вышедший на экраны в 1997 году, настолько впечатлил россиян, что мало, кто заметил погрешности, встречающиеся в фильме. Но спустя годы внимательные зрители все же указали на ошибки создателей.

Первый киноляп – в сцене, где Данила и Кэт веселятся в ночном клубе. В тот момент на девушке надета белая футболка с жилеткой. Однако тем же вечером на афтерпати у приятелей Кэт появляется в кожаном платье. Но переодеваться ей точно было негде.

Пять киноляпов в фильме «Брат», которые 25 лет никто не замечал

Второй киноляп – в сцене, где Виктор приходит на встречу с Круглым и договаривается об убийстве Чечена. На столе между мужчинами стоят стаканы, бутылка коньяка и лежат солнцезащитные очки, но в следующем кадре очков уже нет.

Пять киноляпов в фильме «Брат», которые 25 лет никто не замечал

Третий киноляп – в сцене, где Виктор записывает номер Данилы после того, как он определился на его домашнем телефоне. Сначала он выводит цифры на листе газеты с программой передач, но при смене кадра – это уже раздел «объявления».

Пять киноляпов в фильме «Брат», которые 25 лет никто не замечал

Четвертый киноляп – в сцене, где Данила после перестрелки лежит в постели. Рядом сидит смущенный Немец и теребит пуговицу на плотно застегнутой жилетке, спустя пару мгновений можно увидеть, что жилет расстёгнут. Непонятно, как герой мог так быстро это сделать.

Пять киноляпов в фильме «Брат», которые 25 лет никто не замечал

Пятый киноляп – в сцене, где Данила убивает киллера. Проходя мимо наемника, он пинает ногой его пистолет, который лежит над головой погибшего. Рука же мужчины находится в районе живота, значит по логике его оружие, выпавшее из руки, должно находиться там же, сообщается на канале «Киногрешник».

Пять киноляпов в фильме «Брат», которые 25 лет никто не замечал
Фото: кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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4 комментария
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