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Пухлощекая блондинка: узнать Шукшину в этой роли почти невозможно

28 октября 2023 11:30
Пухлощекая блондинка: узнать Шукшину в этой роли почти невозможно

Актриса порадовала фанатов.

Мария Шукшина — актриса статная и невероятно красивая. Причем с возрастом ее красота не гаснет, а лишь становится ярче, выразительнее. Она определенно из тех женщин, про которых впоследствии скажут, что стареет с достоинством. Но пока об этом говорить, конечно, рано.

Кстати, и в юности Шукшина была настоящей красавицей. Однако на ранних фото узнать ее просто не представляется возможным. В соцсетях актриса опубликовала редкий кадр со съемок своего первого фильма «Странные люди», в котором «засветилась» в полтора года.

Разумеется, разглядеть статную красотку Шукшину в пухлощекой белобрысой малышке совершенно невозможно. Правда, поклонники все равно с восторгом приняли ностальгическую публикацию артистки и «залайкали» фото с любовью и от души.

Пухлощекая блондинка: узнать Шукшину в этой роли почти невозможно
Фото: @tsargrad_tv / youtube.com, unsplash.com, кадр из фильма «Странные люди» (1969)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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