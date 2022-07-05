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Пугающие метаморфозы: вид тяжелобольного Юдашкина вызвал оторопь

5 июля 2022 10:25
Пугающие метаморфозы: вид тяжелобольного Юдашкина вызвал оторопь

Пользователи Сети не смогли сдержать свое изумление.

Валентин Юдашкин шокировал поклонников переменами своего внешнего вида. Снимком модельера поделилась его жена Марина в своих социальных сетях.

Последние годы прославленный дизайнер борется с раком пищевода и все реже появляется на публике. Знаменитость тратит все силы не только на лечение, но и на работу, продолжая выпускать коллекции своего бренда. Например, не так давно он принял участие в Московской неделе моды: фотографией с подготовки к мероприятию и поделилась его супруга.

Пугающие метаморфозы: вид тяжелобольного Юдашкина вызвал оторопь

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На снимке модельер в компании жены позирует на веранде их загородного дома. Дизайнер, который чуть позже на публике появился в широкополой шляпе, скрывающей его прическу, на снимке красуется седыми волосами, что поразило пользователей Сети. Как отметили подписчики, некогда статный 58-летний модельер все больше и больше становится похож на старика.

«Как сильно изменился Валентин», «Здоровья вашей семье, вы со всем справитесь», — делятся мнением подписчики.

Также поклонники обратили внимание и на пугающую, по их мнению, худобу знаменитости. Сам Юдашкин при этом старается не раскрывать подробности своего состояния и не обсуждает с прессой лечение болезни.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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