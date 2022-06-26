Пугачевой и не снилось: вот какую пенсию получает Борис Моисеев

На фоне повсеместных жалоб знаменитостей о том, что государство не ценит их заслуги и выплачивает мизерную пенсию, пассивный доход Бориса Моисеева вызывает настоящую зависть. Его официальная пенсия с надбавками за регалии составляет 85 тысяч рублей.

Однако это далеко не вся сумма, на которую безбедно живет артист. Он получает ежемесячные авторские отчисления, их размер примерно равен пенсии. Итого выходит около 170 тысяч рублей. Правда, откладывать на «черный день» у певца не получается, все деньги уходят на медицинские препараты, продукты и зарплату домработнице. Такую информацию предоставил портал woman.ru.

Как известно, Моисеев уже несколько лет ведет затворнический образ жизни, не выступает и не принимает участие в светских мероприятиях. Всему виной плохое самочувствие звезды, сказался инсульт, который Борис Михайлович перенес в конце 2010 года.

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Примечательно, что из всех звездных коллег Моисеев поддерживает связь только с Аллой Пугачевой. До ее отъезда в Израиль артисты часто созванивались, к тому же Примадонна любила радовать приятеля гастрономическими изысками, отправляя по его адресу продуктовые корзины. К слову, сама певица не может похвастаться такой же внушительной пенсией, как и у Бориса. Благодаря званию народной артистки она получает чуть больше 45 тысяч рублей.