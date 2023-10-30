Провал «Иронии судьбы» был обеспечен: лишь одной актрисе удалось спасти Рязанова

Фильм мог быть ужасным и провальным, если бы не несколько но.

Это сейчас «Ирония судьбы, или С легким паром!» — шедевр, который под Новый год смотрят все россияне. Но на стадии съемок фильм Эльдара Рязанова не только не планировался как культовый и долгожданный. Это был грандиозный всесоюзный провал. И все из-за Барбары Брыльской.

Прибалтийская актриса ужасно «звучала» в кадре. Голос Барбары совершенно не подходил образу, который выбрал для Наденьки режиссер. Тогда помогла Валентина Талызина. А ей, в свою очередь, помогла Фаина Раневская.

Рязанов попросил Талызину озвучивать Брыльскую в кадре. Бархатному голосу ее научила именно Раневская. Ну а пела вместо Брыльской Алла Пугачева. Так сразу три актрисы спасли детище Эльдара Рязанова от феерического позора.