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Простым британцам и не снилось: баснословные траты Кейт Миддлтон больше не секрет

5 июля 2022 15:40
Простым британцам и не снилось: баснословные траты Кейт Миддлтон больше не секрет

Принц Уильям с женой не поскупились на тур по странам Карибского бассейна.

Британцы снова недовольны поведением членов королевской семьи. На этот раз их негодование вызвали баснословные траты Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Турне пары по Карибским странам обошлось в рекордные 275 тысяч долларов. Эти средства были взяты герцогами Кембриджскими из налоговых отчислений жителей Соединенного Королевства. Такие деньги простым британцам и не снились.

Теперь по расходам Кейт и Уильям возглавляют рейтинг монарших особ. На втором месте расположился принц Чарльз, который потратил 168 тысяч долларов за визит на Барбадос. А поездка Елизаветы II на поезде в Корнуолл прошлым летом стоила налогоплательщикам 38 400 долларов, сообщает издание People.

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Траты королевской семьи уже не первый раз вызывают возмущение рядовых британцев. Ранее за расточительность ругали Меган Маркл и принца Гарри: они потратили почти 3 млн долларов на ремонт особняка Фрогмор-Хаус. После отказа от королевских полномочий пара начала постепенно возвращать эти деньги.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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