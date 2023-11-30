Прошло 48 лет: как сейчас выглядит дом Нади из «Иронии судьбы» (фото)

Лирическая комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» уже после премьеры стала культовой. Из-за рекордной популярности множество поклонников до сих пор пытаются найти места съемок любимого фильма.

Чаще всего фанаты приходят к дому Нади, который неоднократно показывают в картине. Как оказалось, снимали эти сцены в Москве около панельной многоэтажки по адресу проспект Вернадского, дом 113. И годы практически не сказались на знаменитом входе в подъезд.

Так, лестница, по которой неоднократно бегали главные герои, до сих пор узнаваема. Однако темно-синюю плитку, как и зеленые перила, давно заменили. Изменился и антураж: теперь дом утопает в зелени, которая разрослась за прошедшие годы.

При этом фанаты картины нередко пытаются попасть и в сам подъезд. Правда, эти эпизоды снимали уже в студии «Мосфильма», поэтому обстановка внутри дома совершенно не похожа на ту, которую можно увидеть в фильме.