Проклятие хорошей девочки Лиды: почему Гайдай убрал Селезневу из «Кавказской пленницы»

«Кавказская пленница» — один из главных хитов советского кинематографа. Сегодня кажется невероятным, что спортсменку, комсомолку и просто красавицу Нину могла бы сыграть другая актриса. Но на самом деле Гайдай уже готов был снимать Наталью Селезневу, от ее кандидатуры отказались по одной причине.

Всего на главную роль в комедии претендовало более пятисот артисток — как начинающих, так и известных. Режиссер считал, что кавказскую девушку должна сыграть темноглазая брюнетка. Ее искали очень долго, но подходящая актриса так и не появилась.

Гайдай уже практически утвердил Селезневу, но в последний момент передумал.

Артистка уже полюбилась зрителям как хорошая девочка Лида, а мэтр хотел видеть совершенно новую героиню. Поэтому он продолжил поиски и в итоге взял на роль неизвестную циркачку Наталью Варлей, очень похожую на Селезневу по типажу.