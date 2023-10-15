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Проклятие хорошей девочки Лиды: почему Гайдай убрал Селезневу из «Кавказской пленницы»

15 октября 2023 14:15
Проклятие хорошей девочки Лиды: почему Гайдай убрал Селезневу из «Кавказской пленницы»

Представить другую на месте Варлей уже невозможно.

«Кавказская пленница» — один из главных хитов советского кинематографа. Сегодня кажется невероятным, что спортсменку, комсомолку и просто красавицу Нину могла бы сыграть другая актриса. Но на самом деле Гайдай уже готов был снимать Наталью Селезневу, от ее кандидатуры отказались по одной причине.

Всего на главную роль в комедии претендовало более пятисот артисток — как начинающих, так и известных. Режиссер считал, что кавказскую девушку должна сыграть темноглазая брюнетка. Ее искали очень долго, но подходящая актриса так и не появилась.

Гайдай уже практически утвердил Селезневу, но в последний момент передумал.

Артистка уже полюбилась зрителям как хорошая девочка Лида, а мэтр хотел видеть совершенно новую героиню. Поэтому он продолжил поиски и в итоге взял на роль неизвестную циркачку Наталью Варлей, очень похожую на Селезневу по типажу.

Фото: кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (1965), кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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