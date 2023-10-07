Проиграли 5 млн: знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на этот легкий вопрос о «Бриллиантовой руке»

На шоу «Что? Где? Когда?» знатоки не раз находили ответы на самые сложные и запутанные вопросы. Но в 1997 году они упустили 5 миллионов рублей из-за неверного ответа на самый простой, казалось бы, вопрос. Удивительно, что такие эрудированные люди не смогли найти верное решение.

Все знают сцену в комедии «Бриллиантовая рука», когда персонаж Юрия Никулина выходит на сцену и исполняет ту самую песню про зайцев, которые косили на ночном поле загадочную «трын-траву». Многие зрители гадали, что же представляла собой та самая трава. И поклонница «Что? Где? Когда?» решила озадачить этим вопросом знатоков.

Версий звучало немало: капуста, конопля, лебеда, осока. Алексей Лунин, которому доверили озвучить ответ, предположил, что под «трын-травой» подразумевался папоротник.

На самом деле так называли мусор, оставшийся после покоса. То есть остатки той травы, которая уже была скошена. Иными словами, зайцы из песни Никулина занимались в поле бесполезной работой. Знатоки ошиблись, а зрительница из Красноярска стала богаче на 5 миллионов.