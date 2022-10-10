Продюсеры были в ужасе: почему премьеру «Грязных танцев» хотели отменить

Музыкальная драма «Грязные танцы» вышла в прокат в 1987 году и практически мгновенно стала народным хитом. Фильм даже получил высокие оценки критиков и номинации на престижные премии. При этом изначально продюсеры хотели отменить премьеру ленты и не были уверены в ее успехе.

Дело в том, что до кинотеатрального проката создатели картины решили провести тестовые показы. И их идея оказалась провальна: практически никто не захотел посмотреть фильм с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей. Ситуация выглядела настолько критичной, что продюсеры всерьез собирались отменить премьеру, ведь были уверены, что и в кинотеатры никто не придет, но в итоге решили придерживаться первоначального плана.

В результате картина за время проката смогла в несколько десятков раз окупить бюджет: фильм заработал 170 млн долларов при затратах всего в 5 млн. Суэйзи и Грей сразу же стали национальными героями, а главная песня получила «Оскар» и «Золотой глобус» и до сих пор регулярно входит в число главных композиций мировой поп-музыки.