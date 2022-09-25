Продолжение «Брата» увидело свет: прошлое и будущее героев раскрыли спустя 25 лет

Фильм «Брат», ставший культовым, вышел на экраны 25 лет назад. Несмотря на это, у ленты до сих пор огромное количество поклонников. Всех их ждал приятный сюрприз.

Мало кто предполагал, что это возможно, но продолжение «Брата» увидело свет. Будущее героев ленты раскрыли в комиксе, который получил название "«Брат. 25 лет». Это десять историй, подготовленных художниками такого известного издательства, как Bubble.

Комиксы раскрывают новые подробности жизни главных героев, которые касаются не только их будущего, но и прошлого. Как сообщает издание «Комсомольская правда», в рисованном продолжении Данила Багров погибает, но оставляет после себя сына, названного в свою честь. Данила во многом похож на своего отца, с которым продолжает мысленно общаться, словно тот по-прежнему жив.

Отметим, что приобрести комиксы можно на сайте издательства.