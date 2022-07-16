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Продержались полтора месяца: вот как выглядит бывшая жена Урганта

16 июля 2022 12:08
Продержались полтора месяца: вот как выглядит бывшая жена Урганта

Родители были против раннего брака телеведущего.

Иван Ургант — звезда телеэкранов и любимчик женской аудитории зрителей —давно и счастливо женат на Наталье Кикнадзе, и мало кто помнит, что у знаменитого телеведущего была еще одна жена. В возрасте 18-ти лет Иван женился на Карине Авдеевой. Брак этот, однако, долго не продержался.

Продержались полтора месяца: вот как выглядит бывшая жена Урганта

Иван и Карина встретились в ночном клубе в Санкт-Петербурге и сразу понравились друг другу. Спустя недолгое время 18-летний Ургант сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием. Родители будущей звезды были против этого брака и считали Карину неподходящей партией, к тому же и слишком взрослой — девушке на тот момент было 22 года.

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Несмотря на недовольство родителей, Иван и Карина все-таки поженились, однако всего спустя полтора месяца поняли, что это была ошибка и поспешное решение, поэтому расторгли брак. С тех пор Иван старается не вспоминать о своей первой жене и никогда не рассказывает о ней. Карина же счастлива в третьем браке и об Урганте тоже не вспоминает.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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