Приятное зрелище: как за 48 лет изменились Маша и Витя из «Новогодних приключений»

Наталья Симонова и Юрий Нахратов стали известными на всю страну после участия в сказке «Новогодние приключения Маши и Вити». В то время поклонники и даже взрослые актеры были уверены, что у талантливых детей будет блестящее будущее и множество ярких проектов. Однако их жизни сложились совсем иначе.

Интересно, что и Наталья, и Юрий решили не продолжать свою карьеру в кино. Юрий поступил на технический факультет после окончания школы, так как его всегда привлекала наука. Наталья сначала пыталась учиться на актерском факультете, но поняла, что эта профессия не вызывает у нее интереса, поэтому перевелась на философский факультет.

После участия в сказке артисты как будто исчезли из публичного пространства. Но несколько лет назад они внезапно появились на телевизионном шоу «Сегодня вечером». Это вызвало настоящий шок у всех присутствующих, так как годы все-таки оставили свой отпечаток на внешности знаменитостей.

Взрослые и уверенные в себе Наталья и Юрий совсем не напоминали Машу и Витю, которые спасали Снегурочку из лап Кощея. Михаил Боярский, один из героев сказки, тоже не смог скрыть свое удивление.

Наталья и Юрий признаются, что не считают свое решение оставить актерскую карьеру ошибочным. Они называют себя счастливыми людьми и каждый год в окружении семьи празднуют годовщину съемок, обязательно включая фильм Игоря Усова и Геннадия Казанского, который сделал их знаменитыми.