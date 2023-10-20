Принято считать, что эту сказку царской России украли у иностранцев: популярный миф опровергли

В русской литературе есть немало произведений, которые были списаны с иностранных. Это и «Приключения Буратино», и «Доктор Айболит», и другие менее известные сказки. Многие считают, что и «Аленький цветочек» Сергея Аксакова — это адаптация «Красавицы и чудовища». Но это не совсем так.

Дело в том, что история о красивой девушке и ее звероподобном существе была придумана задолго до обеих сказок. Еще в Древнем Риме писатель Апулей записал историю о Психее. Та была так прекрасна, что ей завидовала даже богиня любви Венера. Она приказала Амуру влюбить девушку в самое безобразное существо в мире. Но бог был так очарован ее красотой, что решил сам взять смертную в жены, притворившись крылатым чудовищем.

В том или ином варианте история о заколдованном юноше и девушке, которая его полюбила, есть у всех народов. «Аленький цветочек» лишь одна из многих ее версий, а вовсе не копия сказки Шарля Перро.