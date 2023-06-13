Принца в «Трех орешках для Золушки» выбирали чиновники: на первого без слез не взглянешь

На чешской сказке «Три орешка для Золушки» выросло не одно поколение. Даже сегодня картина смотрится свежо, хотя она была снята в 1973 году. Секрет успеха не только в интересном сюжете и прекрасных декорациях, но и в эффектных актерах.

Роль Золушки исполнила Либуше Шафранкова. Очаровательную актрису утвердили почти сразу, а вот Принца нашли не так быстро. Режиссер Вацлав Ворличек хотел, чтобы эту роль сыграл 17-летний Ян Грушинский. Но руководство воспротивилось, ведь актер сильно уступал роскошной Шафранковой. На ее фоне он явно терялся и выглядел слишком просто.

Грушинский обладал довольно обыкновенной внешностью: длинный нос, невыразительны черты, припухлые щеки. В Яне было просто невозможно разглядеть Принца.

Чиновники объяснили режиссеру, что для фильма надо найти «чешского Алена Делона». Так, по их наводке Ворличек выбрал своего ученика Павла Травничека, который посещал его школу. 22-летний актер идеально подошел на роль Принца, а его дуэт с Шафранковой до сих пор считается одним из самых впечатляющих в кино.