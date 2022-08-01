Прилучного с новой пассией разнесли за показуху: «А если его дети это посмотрят?»

Павел Прилучный столкнулся с критикой подписчиков из-за романтичного видео со своей возлюбленной Зепюр Брутян. Не так давно актеры отправились с отпуск в Армению.

В коротком видео, которое артист сделал во время посещения древнего храма Гарни, он позирует на фоне памятника архитектуры со своей избранницей. Брутян не скрывает чувств к Прилучному и сначала запрыгивает к нему на руки, а в конце видео нежно целует.

Пользователи сети не оставили без внимания публикацию актера. Многие фанаты раскритиковали знаменитость за запись, которая показалась им чересчур откровенной. Другие же фанаты признались, что уже не верят в искренность чувств Прилучного и Брутян из-за подобных роликов.

«А если его дети это посмотрят?», «Наигранно и фальшиво», «Такое ощущение, что все это игра на публику», «Да, уже что-то переигрывают... Напыщенное счастье у них какое то...» — делятся мнением подписчики.

Отметим, что, по данным СМИ, мужем и женой Прилучный и Брутян стали весной этого года. Якобы актеры тайно расписались в одном из московских ЗАГСов. Сами знаменитости официально пока не подтвердили свои отношения и игнорируют вопросы поклонников.