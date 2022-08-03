Пугачева сняла парик и показала, что под ним

Алла Пугачева шокировала поклонников, появившись на одном из выступлений в парике. Фанаты не ожидали такого поведения от артистки.

На протяжении всей карьеры певица не раз удивляла публику своими смелыми экспериментами. Артистка не боялась изменять свой стиль, а особенно часто работала с прической. Однажды она даже решилась на парик для одного из своих концертов. И никто из фанатов так и не узнал бы, что Примадонна выступает с искусственными волосами, если бы во время выступления она не решилась сорвать его прямо на сцене.

Смелый жест привел в восторг слушателей. Зал залился аплодисментами, а после фанаты не раз обсуждали неожиданную ситуацию. Пугачева же, спустя некоторое время, отправилась к режиссеру концерта, чтобы попросить его вырезать отрывок с париком. Постановщик в итоге не выполнил просьбу певицы, а смелый жест не испортил ее репутацию, а, наоборот, стал визитной карточкой.

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