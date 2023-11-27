Приемный умер вслед за родным: трагическая судьба детей Фокса из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Зрители запомнили Александра Белявского как импозантного и интеллигентного актера. Его яркая внешность плохо вписывалась в рамки советской эпохи, однако он все равно получал немало важных ролей. Поклонницы по достоинству оценили на экране стройного красавца с приятным голосом и ослепительной улыбкой. А образ обаятельного злодея Фокса в картине «Место встречи изменить нельзя» закрепил за артистом статус суперзвезды. Однако за блестящую карьеру Белявскому пришлось заплатить семейным счастьем.

В 1973 году у актера родился долгожданный наследник Борис от первой супруги. Но мальчик прожил всего два года: из-за невнимательности няни он утонул в речке. Белявский был безутешен. Супруга предложила ему взять ребенка из детского дома — так в их доме появился двухлетний Андрей. А вскоре родилась и дочка Надежда.

Казалось, злой рок отступил от семьи актера.

Однако в подростковом возрасте Андрей узнал, что его родители приемные и начал от них отдаляться. А когда молодому человеку исполнилось 20 лет, то он трагически погиб, выпав из окна. Таким образом экранный Фокс потерял двоих сыновей.

В 2003 году вторая супруга актера родила ему еще одну дочку. Но уделить все силы воспитанию малышки артист уже не мог, ведь спустя три месяца после радостного события у него произошел инсульт.