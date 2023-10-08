Причину поймут все, кто ходил под венец: почему Рыбников ненавидел Румянцеву

Картину «Девчата» зрители обожают и по сей день. Наблюдать за взаимоотношениями персонажей — одно удовольствие. С замиранием сердца все следили за историей любви поварихи Тоси Кислицыной и бригадира Илья Ковригина. Но, играя на экране теплые чувства, в жизни артисты недолюбливали друг друга.

Надежда Румянцева всегда пользовалась обожанием коллег — все благодаря ее коммуникабельности, обаянию и притягательной улыбке. Но на чары актрисы не поддался ее партнер Николай Рыбников.

Звезда «Высоты» считал барышню выскочкой, недостойной такой яркой роли.

Николай Николаевич то и дело срывался на бедняжку, даже не скрывая своего презрения. Оказалось, что причина неприязни была в его супруге Алле Ларионовой. Рыбников мечтал, чтобы именно его жена сыграла Тосю. Но режиссер Юрий Чулюкин видел в главной роли лишь Румянцеву, поэтому строптивому Николаю Рыбникову пришлось смириться.