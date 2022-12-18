Превратился в затворника: судьба жестоко обошлась с оружейником из фильма «Брат 2»
Настоящая звезда второго плана.
Редкий актер сможет за короткий промежуток экранного времени полностью раскрыть своего героя. Константин Мурзенко стал настоящим профессионалом в этом деле и прекрасно показывал второстепенных персонажей.
Всеобщая популярность пришла к нему после съемок в фильме «Брат 2» где он сыграл продавца оружия. Интересно, что на съемки эпизода потратили всего один день, что говорит о мастерстве артиста. К сожалению, персонаж этого фильма запомнился зрителям лучше всех остальных ролей талантливого актера, и это надломило мужчину.
Сегодня он признается, что устал от привычного образа жизни и хочет уединения.
«Мне с каждым днем все меньше хочется жить в большом городе — это правда, но и жизнь в шалаше на берегу озера тоже не очень улыбается. В идеале — на берегу озера, но в мало-мальски обустроенном доме. Для этого надо кое-какие усилия приложить», — объясняет актер.