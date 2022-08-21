Превратила съемки в кошмар: как Муравьева при всех унизила Меньшова

Самоуверенность Ирины Муравьевой едва не сыграла с прославленной актрисой злую шутку. Исполнительница множества ролей умудрилась взбесить всегда спокойного Владимира Меньшова и чуть не сорвала съемки «Москва слезам не верит».

Костюмы и прически главных героинь режиссер утверждал лично. Меньшову было важно, чтобы на голове Алентовой и Муравьевой была традиционная для того времени прическа «бабетта». Однако стоило лишь опытному кинодеятелю переключиться на что-то другое, как в гримерке Муравьева, наплевав на заветы Меньшова, локоны распустила и явила всем окружающим свое видение образа героини.

Разгневанный Меньшов устроил настоящую истерику: съемки очередного эпизода были практически сорваны. Приступить к работе все присутствующие смогли только ночью.