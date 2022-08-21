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Киноафиша Статьи Превратила съемки в кошмар: как Муравьева при всех унизила Меньшова

Превратила съемки в кошмар: как Муравьева при всех унизила Меньшова

21 августа 2022 10:00
Превратила съемки в кошмар: как Муравьева при всех унизила Меньшова

Актриса явно не ожидала такой реакции от прославленного мэтра.

Самоуверенность Ирины Муравьевой едва не сыграла с прославленной актрисой злую шутку. Исполнительница множества ролей умудрилась взбесить всегда спокойного Владимира Меньшова и чуть не сорвала съемки «Москва слезам не верит».

Костюмы и прически главных героинь режиссер утверждал лично. Меньшову было важно, чтобы на голове Алентовой и Муравьевой была традиционная для того времени прическа «бабетта». Однако стоило лишь опытному кинодеятелю переключиться на что-то другое, как в гримерке Муравьева, наплевав на заветы Меньшова, локоны распустила и явила всем окружающим свое видение образа героини.

Разгневанный Меньшов устроил настоящую истерику: съемки очередного эпизода были практически сорваны. Приступить к работе все присутствующие смогли только ночью.

«Тут я проявил большую силу характера. Тогда я сказал — остановили съемку! Муравьеву я выслал, требовал переделать прическу. Работа началась глубоко за полночь», — вспомнил он в интервью для программы «Вся правда» на канале «10 самых».

Фото: Скриншот фильма "Москва слезам не верит"
Алина Крылова
Алина Крылова
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