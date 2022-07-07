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Претенденты все прибывают: в битве за наследство Градского засветились новые лица

7 июля 2022 15:25
Претенденты все прибывают: в битве за наследство Градского засветились новые лица

На имущество артиста претендуют его родственники и жены.

Спустя более полугода после смерти Александра Градского вступление в наследство его семьи обернулось судами. Мэтр не оставил после себя завещание, поэтому все его имущество собирались поделить между вдовой Мариной Коташенко и их общими двумя сыновьями, а также двумя старшими детьми артиста от третьего брака.

Но в битве за наследство Градского засветились новые лица. Третья жена артиста Ольга Фартышева также заявила о своих правах на собственность музыканта. Согласно ее позиции, именно в браке с ней Александр стал знаменит, а потому и активно тратил увеличившиеся гонорары на собственность. На половину из этого списка недвижимости теперь претендует и Фартышева. Причем иск она подала ко всем наследникам композитора, в том числе и собственным детям.

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Как удалось узнать «Комсомольской правде», старшие дети композитора предлагали его вдове пойти на мировую и уступить им творческое наследие артиста и права на его песни. Взамен они обещали не претендовать на большую часть физического имущества Градского — нежилые помещения и квартиры. Но Коташенко отвергла эту идею.

В то же время претенденты на наследство все прибывают. Не так давно и двоюродная сестра Александра Наталья объявила, что намерена побороться за квартиру в столице и дачу в Подмосковье. По ее словам, эту недвижимость композитор обманным путем заполучил после смерти ее отца.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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