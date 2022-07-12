«Нельзя так»: звезда СССР жестко высказалась о Кудрявцевой и Заворотнюк

Людмила Хитяева в молодости была одной из самых желанных женщин в Советском союзе. Она уже давно не появляется на экране, предпочитая активной творческой жизни спокойную старость. Иногда 91-летняя актриса все-таки дает интервью, в которых рассуждает о современных тенденциях.

В одном из своих последних интервью «Экспресс газете » Хитяева резко осудила звезд, вроде Леры Кудрявцевой и Анастасии Заворотнюк, которые поздно решились на беременность. Актриса признается, что сама стало мамой рано и не понимает, как кто-то решается на роды в 50 лет. «Мне кажется, нельзя так поздно рожать! Надо же вырастить ребенка и желательно внуков дождаться — это и есть высший смысл жизни. А тут как?» — удивляется Людмила.

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Актриса добавила, что ее мать стала бабушкой уже в 47 лет, а прабабушка в итоге дожила до 104 лет и застала многих своих потомков. Звезда «Тихого Дона» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки» говорит, что самым большим счастьем для нее всегда становится приезд внуков и детей, а ее сын — это самый важный в жизни человек.