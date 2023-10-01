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Престарелый кочевник: обомлеете, увидев Яшку-цыгана из «Неуловимых мстителей»

1 октября 2023 11:00
Престарелый кочевник: обомлеете, увидев Яшку-цыгана из «Неуловимых мстителей»

Творчество осталось с ним на всю жизнь.

«Неуловимые мстители» вышли на экраны в далеких 60-х. Приключения юных героев Гражданской войны смотрел каждый уважающий себя советский школьник. Неудивительно, что актеры, исполнившие главные роли, стали всесоюзными звездами. Выделялся среди коллег Василий Васильев.

Настоящий цыган, на экране он воплотил образ смелого паренька в красной рубахе. Васильев обошел восемь тысяч претендентов, прежде чем получил культовую роль. Несмотря на большие перспективы, артист решил больше не сниматься в кино и предпочел съемочной площадке театральные подмостки. Семь лет его звезда горела в цыганском театре «Ромэн», но позже актер оставил его ради Ленконцерта.

Василий Васильев всегда пользовался большой популярностью у женщин, но сейчас его сердце принадлежит супруге Марианне. Экранный Яшка-цыган живет вместе с женой в Твери и управляет собственным культурным центром. Вместе с командой артистов Васильев кочует по стране, знакомит зрителей с богатой цыганской культурой.

Престарелый кочевник: обомлеете, увидев Яшку-цыгана из «Неуловимых мстителей»
Фото: Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966), кадр из телешоу «Пусть говорят» на Первом канале
Алла Новикова
Алла Новикова
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