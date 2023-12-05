Правду о Калугиной поняли лишь те, кто рассмотрел ее квартиру: вот что не так в кадре

В 1977 году на экраны вышел «Служебный роман», сразу ставший настоящим хитом. Чтобы понять главную героиню Людмилу Прокофьевну, которую сыграла Алиса Фрейндлих, стоит получше разглядеть детали ее квартиры. Ведь они многое говорят о характере знаменитой начальницы.

Апартаменты находятся в «доме-свечке» на Большой Никитской, 43А. По тем временам это было просторное и элитное жилье с удобной планировкой. Квартира обставлена с любовью, несмотря на занятость хозяйки, которая постоянно «горит» на работе.

Особенно много говорящих деталей в гостиной. Светло-серые полосатые обои прекрасно сочетаются с серо-зеленоватыми портьерами. Лохматые подушки на диване дополняют цветовую гамму. Геометрический рисунок тюля соответствует торшеру у окна. Видно, что хозяйка имеет отличный вкус.

На стенах висят расписные декоративные тарелки, небольшие пейзажи в рамках и красивые подсвечники. Однако большее внимание привлекает внушительная репродукция работы Амедео Модильяни. По одной из версий, на ней изображена Анна Ахматова, в которую художник был влюблен. Калугина, вероятно, хорошо знала историю. А то, что картина занимает центральное место в интерьере, говорит о хорошем гуманитарном образовании и романтичности характера героини.

Мебель соответствует статусу Калугиной. Прямоугольный стол, полированный книжный шкаф, кресло с гобеленовой обивкой — все это выглядит добротно и современно. У стены стоят телевизор, проигрыватель «Эстония-стерео» и стильный радиоприемник.

Пусть за глаза Людмилу Прокофьевну и назвали Мымрой, но на деле начальница имела хороший вкус, позволивший ей обставить собственную квартиру с учетом даже мельчайших деталей.