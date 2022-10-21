Позор каскадера увековечили: зрители не сдержали смеха на премьере «Гардемарины, вперед!»

Впервые на экраны фильм «Гардемарины, вперед!» вышел в январе 1988 года. С тех пор немало воды утекло, но четырехсерийный сериал не утратил, а лишь приумножил количество своих поклонников.

В то же время многие зрители отмечают, что картина, которая по праву считается шедевром советского кинематографа, не лишена изъянов. Как оказалось, в ней есть огромное количество ляпов, которые горячо обсуждаются в Сети. Один из них и вовсе заставил публику на премьере закатиться от смеха.

В конце четвертой серии зрители видят, как Алексей Корсак и Александр Белов скачут рядом с каретой, в которой находятся их возлюбленные. Управлял повозкой князь Никита Оленев: в кадре было отчетливо видно, что именно он садился на козлы. И вдруг на месте героя оказывается некий усатый мужчина, который выступал в качестве каскадера.

Эта неточность и по сей день не дает покоя интернет-пользователям, которые называют случившееся настоящим позором.