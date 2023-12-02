Позор этой актрисы в «Гусарской балладе» никто не заметил: всю жизнь стыдилась

В роли Луизы Жермон в «Гусарской балладе» Эльдар Рязанов видел известную певицу — Татьяну Шмыгу. Поначалу она не хотела соглашаться на съемки, но все же сдалась под напором режиссера. О чем впоследствии сильно пожалела.

Можно сказать, что в ленте знаменитость играла саму себя. Подобно своей героине, она была королевой сцены, перед которой преклонялись тысячи поклонников. После премьеры фильма ее популярность и вовсе взлетела до небес. Но звезда считала свое участие в проекте полным провалом.

Увидев себя на экране, Шмыга испытала горькое разочарование. Ей не понравилось, как она выглядела — прическа и макияж показались неудачными. Но самое страшное заключалось в том, что исполнительница осталась недовольна своим пением и актерской игрой.

Позор Татьяны Ивановны никто не заметил: ей рукоплескала вся страна. Однако она сама всю жизнь стыдилась работы в картине Рязанова, поэтому не любила ее пересматривать.