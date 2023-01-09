Поймет только русский: американцы не смогли перевести простое слово из «Брата 2»

Культовое российское кино «Брат 2» широко известно за пределами родины. Однако американским переводчикам пришлось изрядно поломать голову, чтобы передать смысл одного простейшего слова.

Речь идет о «подъезде». Слово так и не смогли адаптировать под своих зрителей, поэтому донесли его смысл в искаженном виде. В одном варианте подъезд перевели как «дверной проем», в другом — «арочный проем». Третьи обошлись простым словом «вход».

Американцы исказили смысл и многих других выражений. Так, в первой части приветствие Данилы «Здорово, бандиты!» перевели как «Привет, отморозки!». А угрозу Багрова устроить «козью рожицу» превратили в длинное «сотрем улыбки с ваших самодовольных лиц».

Во второй части, когда Данила едет в такси, водитель спрашивает его: «Где твоя родина, сынок?» Вместо «сынок» использовали «sunshine», то есть «дорогуша». А вот слова главного героя про то, что «негры живут в Африке», переводчики решили оставить как есть на свой страх и риск.