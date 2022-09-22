Повторила жуткую судьбу Брыльской: что стало с Галей из «Иронии судьбы»

Центральные женские роли в любимой новогодней мелодраме СССР и России «Ирония судьбы, или С легким паром!» достались Барбаре Брыльской и Ольге Науменко. Польская звезда воплотила на экране утонченную Надю, в которую влюблялся герой Мягкова. А Науменко стала его бывшей невестой с разбитым сердцем.

Как выяснилось, обеих актрис связывают съемки не только в легендарном фильме, но и некоторые трагические моменты жизни. Брыльска была замужем трижды, но только в союзе с последним супругом, врачом Людвигом Космалем, она родила двоих детей. Старшего ребенка актрисы, девочку по имени Барбара, ждала непростая судьба. Молодая модель и актриса погибла в страшной автомобильной аварии, когда ей было всего 20 лет.

Потеря первого ребенка была уготована и Ольге Науменко. Но ее дочь Саша прожила чуть больше полутора лет. У малышки обнаружили злокачественную опухоль. Актриса даже устроилась санитаркой в больницу, чтобы быть поближе к дочери. Девочка впала в кому и умерла в августе 1980 года.

Ольга долго не могла решиться на второго ребенка. Только к 40 годам она родила вторую дочку Светлану.