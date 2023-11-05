«Потрясающая»: как сейчас живет и выглядит 83-летняя Люба из «Офицеров»

Отношения Алины Покровской с кино не сложились. Пожалуй, самой яркой картиной с ее участием так и остались «Офицеры», где звезда сыграла Любовь Трофимову.

Режиссеры всегда проявляли интерес к талантливой артистке, но ее душа лежит к театру. Работать в кадре знаменитость не любит: ей нужна публика, живые глаза зрителей. Даже в свои 83 года Покровская продолжает выходить на сцену — в этом вся ее жизнь. Супруг актрисы скончался еще в 2010 году, но в одиночестве она не осталась. У нее есть сын и внук.

Поклонники не могут нарадоваться, наблюдая за своей любимицей. Годы не властны над очарованием Алины Станиславовны, у которой по-прежнему копна кудрявых волос, бездонные глаза и завораживающая улыбка. И пусть лицо актрисы покрылось морщинами, они ее совершенно не портят.