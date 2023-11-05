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«Потрясающая»: как сейчас живет и выглядит 83-летняя Люба из «Офицеров»

5 ноября 2023 20:30
«Потрясающая»: как сейчас живет и выглядит 83-летняя Люба из «Офицеров»

Актрисой можно только восхищаться.

Отношения Алины Покровской с кино не сложились. Пожалуй, самой яркой картиной с ее участием так и остались «Офицеры», где звезда сыграла Любовь Трофимову.

Режиссеры всегда проявляли интерес к талантливой артистке, но ее душа лежит к театру. Работать в кадре знаменитость не любит: ей нужна публика, живые глаза зрителей. Даже в свои 83 года Покровская продолжает выходить на сцену — в этом вся ее жизнь. Супруг актрисы скончался еще в 2010 году, но в одиночестве она не осталась. У нее есть сын и внук.

Поклонники не могут нарадоваться, наблюдая за своей любимицей. Годы не властны над очарованием Алины Станиславовны, у которой по-прежнему копна кудрявых волос, бездонные глаза и завораживающая улыбка. И пусть лицо актрисы покрылось морщинами, они ее совершенно не портят.

«В молодости красавицей была, сейчас тоже хороша для своего возраста», «Потрясающая красавица и актриса!», «Замечательно выглядит! Дай Бог всем нам так сохраниться», — восхищаются внешностью Покровской в Сети.

«Потрясающая»: как сейчас живет и выглядит 83-летняя Люба из «Офицеров»
Фото: кадр из фильма "Офицеры" (1971), кадр из программы "Звезды русского мира" (2026)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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