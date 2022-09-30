Потряс страну в перестройку: куда пропал режиссер «Вора»

Павел Чухрай — один из самых заметных российских режиссеров последних лет. Он не только снял такие любимые народом фильмы, как «Вор», «Классик», «Холодное танго» и «Водитель для Веры», но и сам написал к ним сценарии. В итоге все эти картины по-настоящему потрясли страну.

Поклонники привыкли к тому, что Павел Григорьевич снимает редко и за шестьдесят лет работы создал всего 13 картин. Вот и в последние несколько лет о его новых проектах тоже ничего не было слышно. Но накануне своего 75-летия в 2021 году режиссер сам ответил журналистам «АиФ» на вопрос о том, чем он сейчас занят.

Оказалось, что все это время мастер работает над картиной под названием «Воробьиное поле», снять которую он мечтал больше десяти лет. На главную роль режиссер пригласил народного артиста Сергея Маковецкого, а оператором стал Владимир Климов, вместе с которым Чухрай снял фильм «Вор».

Согласно изначальной задумке, фильм об эпохе послевоенных лет должен был сниматься не только в России, но и за границей (Прибалтика, Германия, Великобритания, Швеция). Но из-за пандемии и закрытия границ производство картины пришлось сосредоточить лишь в Москве и Подмосковье, и когда она будет закончена, пока неизвестно.