Постыдный факт о звезде «Офицеров» знали только самые близкие: совершил страшное преступление

Георгий Юматов сыграл почти сотню ролей в кино. Среди фильмов с участием артистов выделяются «Молодая гвардия», «Разные судьбы», «Не забудь... станция Луговая», «Петровка, 38» и, конечно, «Офицеры». Как и многие советские звезды, в 90-е Юматов сидел без ролей. Но вместо того, чтобы бороться за место под солнцем, артист угодил в большую передрягу.

Страна вспомнила о Юматове в 1994 году, когда актер оказался героем криминальных сводок. У кинозвезды начались проблемы с алкоголем. И однажды в пьяном угаре у него случился конфликт с дворником. Георгий Юматов не нашел лучшего решения, как застрелить бедолагу из охотничьего ружья.

Говорят, потасовка завязалась после похорон любимой собаки актера Фроси. Юматов получил срок за непредумышленное убийство. В 1995-м артисту повезло: он попал под амнистию в честь юбилея победы в Великой Отечественной. Пребывание в тюрьме сильно подорвало здоровье знаменитости, Георгий Юматов скончался в 1997 году.