Пострадали все: как из-за хитрости режиссера «Гусарской баллады» слегла съемочная группа

Легендарный фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» был снят в честь 150-летия победы над Наполеоном – и сразу полюбился миллионам советских зрителей. Но мало кто знает, на какие испытания пошла съемочная группа, чтобы сделать это культовое кино.

Съемки «Гусарской баллады» начались еще в марте, когда на улицах лежал снег. Но процесс затянулся – и к концу апреля снег растаял. Режиссеру Эльдару Рязанову нужно было срочно выдумать, как доснять оставшиеся сцены – и в голове мэтра родился план.

Эпизод с дракой в усадьбе Азаровых снимали с имитацией снега: площадку засыпали опилками, перемешанными с мелом и нафталином, а крышу покрасили в белый цвет. Одного Рязанов не учел: смесь оказалась мощным аллергеном – и некоторые актеры еще долго приходили в себя после таких экстремальных съемок.