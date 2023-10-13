Постарел на 10 лет: вот как Кравченко облили лицо клеем на съемках
Артисту пришлось немало терпеть ради главного проекта своей жизни.
Алексей Кравченко за свою карьеру исполнил более сотни ролей, но одной из самых сложных оказалась первая. Молодой актер дебютировал в фильме «Иди и смотри» Элема Климова. Алексею на тот момент было всего 15 лет. Его персонаж Флера своими глазами видел все ужасы, совершенные нацистами, и за пару дней превращался из подростка в седого старика.
Изобразить седину было не так сложно, а вот морщины потребовали изрядной доли импровизации. На лицо Кравченко накладывали толстый слой латексного клея, а когда тот засыхал, то полноценно гримировали. При помощи такой хитрости гримерам удалось изобразить очень натуральные морщины на юном лице артиста без малейших спецэффектов.
Работать в таком гриме, конечно же, было очень неудобно. Особенно если учесть, что съемки проходили много часов, а после каждой смены Кравченко приходилось подолгу смывать с себя этот клей.