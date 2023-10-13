Постарел на 10 лет: вот как Кравченко облили лицо клеем на съемках

Алексей Кравченко за свою карьеру исполнил более сотни ролей, но одной из самых сложных оказалась первая. Молодой актер дебютировал в фильме «Иди и смотри» Элема Климова. Алексею на тот момент было всего 15 лет. Его персонаж Флера своими глазами видел все ужасы, совершенные нацистами, и за пару дней превращался из подростка в седого старика.

Изобразить седину было не так сложно, а вот морщины потребовали изрядной доли импровизации. На лицо Кравченко накладывали толстый слой латексного клея, а когда тот засыхал, то полноценно гримировали. При помощи такой хитрости гримерам удалось изобразить очень натуральные морщины на юном лице артиста без малейших спецэффектов.

Работать в таком гриме, конечно же, было очень неудобно. Особенно если учесть, что съемки проходили много часов, а после каждой смены Кравченко приходилось подолгу смывать с себя этот клей.