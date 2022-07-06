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Киноафиша Статьи «Посмотрим, кто кого!»: не вылезающий из судов Разин выступил с заявлением

«Посмотрим, кто кого!»: не вылезающий из судов Разин выступил с заявлением

6 июля 2022 14:15
«Посмотрим, кто кого!»: не вылезающий из судов Разин выступил с заявлением

Продюсер анонсировал расследование о жизни Юры Шатунова.

Андрей Разин вновь выступил с заявлением, касающимся скончавшегося Юры Шатунова. Продюсер несколько последних лет судился с певцом, пытаясь запретить ему исполнять хиты группы «Ласковый май». Но вся правда об исполнителе, по словам Разина, будет вскоре показана в специальном расследовании на одном из федеральных телеканалов.

Продюсер объяснил, что в выпуске представят и версию о смерти Шатунова. Андрей уверен, что певца просто втянули в судебные разбирательства и ввели его в заблуждение. В соцсетях Разин подчеркнул, что исполнитель был вынужден работать в напряженном графике, чтобы оплатить услуги адвокатов, обещавших ему вернуть права на песни. По мнению продюсера, юристы сразу знали, что это неосуществимо. Ведь настоящие правообладатели композиций коллектива якобы находятся за рубежом.

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Особенно оскорбили Андрея предложения некоторых защитников Шатунова экстрадировать его из страны. Поклонники певца винят Разина в нервном состоянии исполнителя и его проблемах со здоровьем.

«Посмотрим, кто кого!» — заявил Разин.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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