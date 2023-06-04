Последние слова мужа звезды «О бедном гусаре замолвите слово» растрогают до слез: вот что он сказал
Она выполнила его просьбу.
Трагикомедия «О бедном гусаре замолвите слово» прославила Ирину Мазуркевич на всю страну. Она блестяще исполнила роль Настеньки Бубенцовой, дочери главного героя. Личная жизнь красавицы-актрисы тоже достойна отдельной экранизации.
Мазуркевич вступала в брак дважды. Ее первым мужем был Анатолий Равикович, который сыграл третируемого женой Льва Хоботова в «Покровских воротах». Ради юной возлюбленной актер ушел от первой супруги Елены Добросердовой.
Мазуркевич и Равикович прожили вместе 33 года вплоть до смерти артиста. Перед уходом в мир иной Анатолий Юрьевич сказал своей обожаемой жене: «Только не оставайся одна!»
Эти слова проникли в самое сердце актрисы, и она выполнила просьбу мужа. Сегодня Ирина Степановна замужем за бизнесменом Владимиром Файнштейном. На момент заключения брака актрисе было уже за 60. По словам Мазуркевич, она познакомилась с нынешним избранником в социальных сетях. Актриса не забывает о первом супруге, от которого она родила дочь Елизавету. Также у Ирины Степановны подрастают двое внуков.