Последние слова мужа звезды «О бедном гусаре замолвите слово» растрогают до слез: вот что он сказал

Трагикомедия «О бедном гусаре замолвите слово» прославила Ирину Мазуркевич на всю страну. Она блестяще исполнила роль Настеньки Бубенцовой, дочери главного героя. Личная жизнь красавицы-актрисы тоже достойна отдельной экранизации.

Мазуркевич вступала в брак дважды. Ее первым мужем был Анатолий Равикович, который сыграл третируемого женой Льва Хоботова в «Покровских воротах». Ради юной возлюбленной актер ушел от первой супруги Елены Добросердовой.

Мазуркевич и Равикович прожили вместе 33 года вплоть до смерти артиста. Перед уходом в мир иной Анатолий Юрьевич сказал своей обожаемой жене: «Только не оставайся одна!»

Эти слова проникли в самое сердце актрисы, и она выполнила просьбу мужа. Сегодня Ирина Степановна замужем за бизнесменом Владимиром Файнштейном. На момент заключения брака актрисе было уже за 60. По словам Мазуркевич, она познакомилась с нынешним избранником в социальных сетях. Актриса не забывает о первом супруге, от которого она родила дочь Елизавету. Также у Ирины Степановны подрастают двое внуков.