После съемок «Бриллиантовой руки» пошел слух, что Никулин умер: как так вышло

Культовую комедию «Бриллиантовая рука» до сих пор с удовольствием пересматривают зрители. Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов и другие артисты воплотили на экране яркие и объемные образы, которые не «испортились» со временем.

Но мало кто из поклонников творчества Леонида Гайдая знает, что после съемок ленты одного из артистов начали считать покойником. Все дело было в глупом недоразумении. Часть работы над фильмом проходила в Адлере. Актеры жили там в гостинице «Горизонт», где также были оборудованы реквизиторская и костюмерная комнаты.

В одном из этих помещений находилась фигура Семена Горбункова, сделанная из папье-маше. Специалисты постарались над манекеном на славу: его сложно было отличить от настоящего Юрия Никулина. По сюжету эта кукла должна была заменить актера в опасном эпизоде, где он выпадал из «Москвича», подвешенного к вертолету.

Именно на манекен наткнулась уборщица, наводившая порядок в помещении. Женщина приняла муляж за настоящего Никулина и выбежала из комнаты. А так как она еще работала и в аэропорту, то мгновенно разнесла слух о смерти знаменитого актера по всему курортному городу и за его пределами. После того как информация дошла до самого Никулина, он тут же связался с матерью, поспешив ее успокоить.