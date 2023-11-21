После фильма о Петре I на карьере поставили крест: почему в США отменили Высоцкого

Картина «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» вышла в прокат в 1976 году. Экранизацию незаконченного романа Александра Сергеевича Пушкина «Арап Петра Великого» снял Александр Митта, а главную роль Ибрагима Ганнибала исполнил Владимир Высоцкий, хотя поначалу чиновники рассматривали кандидатуру артиста из США. Но мэтр видел в своем творении лишь отечественную звезду.

Для кумира миллионов это была одна из последних киноработ. Актер не знал, что ему осталось недолго, но играл с такой самоотдачей, будто предвидел свою раннюю кончину. Фильм ждал большой успех: и зрителям, и критикам в картине особенно понравился Высоцкий, его мимика и эмоции. Неудивительно, что картиной заинтересовались за границей.

Права на показ киноленты хотели приобрести зарубежные прокатчики. Присматривались к творению Митты и американцы, однако киноделов смутил один момент. Темнокожего героя сыграл светлолицый русский: в США такое назвали бы «блэкфейсом», то есть издевательством над афроамериканцами. Неудивительно, что в Штатах от идеи крутить фильм с Высоцким отказались.