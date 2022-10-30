Пошли на вопиющую хитрость: как на самом деле снимали сцену с головой Саида в «Белом солнце пустыни»

Актер Спартак Мишулин получил яркую роль Саида в фильме «Белое солнце пустыни» благодаря своему восточному типажу. Зрители бы в восторге от игры Мишулина, а самой запоминающейся сценой была та, в которой Сухов выкапывает закованного в песок Саида.

Съемочная группа долго ломала голову, как снять эту сцену эффектно и при этом безопасно для актера.

В итоге для эпизода сколотили ящик из толстой фанеры, в котором Мишулин мог поместиться по плечи стоя на коленях. Для сцены заранее выкопали яму, обильно полив водой остывший за ночь песок.

Спартак Мишулин часами сидел засыпанный песком и не выбирался из ящика даже в перерывах между дублями. Так как съемки шли целый день, при монтаже редакторы допустили ошибку – заметно, что тень от кадра к кадру падает на Саида с разных сторон.