Пошла против правил: разодевшуюся Юлианну Караулову подняли на смех

Юлиана Караулова столкнулась с критикой пользователи Сети из-за своего внешнего вида. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Не Малахов ».

Несколько дней назад знаменитость стала гостьей Московского выпускного. Артистка появилась на ярком мероприятии в эффектном мотоциклетном комбинезоне от бреда Namilia стоимостью 140 евро. Как оказалось, в точно таком же наряде Караулова уже выходила на сцену: именно этот комбинезон певица надела на Big Love Show несколько лет назад.

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Пользователи Сети осудили артистку за этот повтор. По их мнению, знаменитостям нужно старательнее подходить к выбору нарядов и не повторять собственные образы. При этом и сами звезды не раз признавались, что в мире шоу-бизнеса подобное поведение считается моветоном, поэтому редкий артист позволяет себе такое.

Караулова пока никак не прокомментировала нападки поклонников и в своих социальных сетях предпочла не делиться снимками с выпускного.