Пошла по стопам Бритни Спирс: Меган Маркл готова вывернуть жизнь наизнанку

Меган Маркл и принц Гарри снова собираются поразить поклонников. Ранее пара уже согласилась на сотрудничество со стриминговой платформой Netflix. Как оказалось, речь идет о документальном сериале, который пока фигурирует в данных под названием «Дом с герцогом и герцогиней».

Планируется, что в реалити-проекте Меган Маркл буквально вывернет жизнь наизнанку. Камеры будут снимать то, как живет пара с детьми, их официальные визиты на мероприятия и уютные семейные вечера. По информации издания Page Six , Меган и Гарри уже выбрали и режиссера, который возьмется за работу над сериалом. В этом вопросе Маркл пошла по стопам Бритни Спирс: реалити снимет Лиз Гарбус, которая ранее трудилась над «документалкой» о противостоянии певицы с отцом.

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Любопытно, что часть сенсационных откровений припас сам Гарри. Одновременно с премьерой сериала для покупки станут доступны его мемуары. В книге он обещал раскрыть всю подноготную отношений в Букингемском дворце. А значит, Елизавете II стоит готовиться к новому скандалу.