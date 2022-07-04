Пошла по пути Амус: обнажившаяся для роли Боярская вызвала оторопь

Елизавета Боярская столкнулась с критикой поклонников из-за своей роли в сериале «Без правил». Премьера криминальной драмы состоялась 18 июня.

В сериале супруга Максима Матвеева играет роль предпринимательницы Ольги Лебедевой, которая сталкивается с главой мафии в исполнении Гоши Куценко. Герои вступают в битву за участок земли, который принадлежит Лебедевой, а их противостояние затрагивает множество людей вокруг.

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Как отметили первые зрители, прокомментировавшие сериал на одной из онлайн-платформ, они не остались в восторге от новой роли Боярской. По словам пользователей Сети, сериал вновь эксплуатирует криминальную тему и «бандитские разборки 90-х», которые показывают на отечественном телевидении последние тридцать лет.

«Такого добра и врагу не пожелаешь. Да и надоели с криминалом и 90-ми. Вместо движения вперед все про то, что было. Просто будущего нет», — уверены пользователи Сети.

Также фанаты не оценили и пикантные эпизоды в сериале, опубликованные в Тelegram-канале «НеМалахов Сливки »: в одной из сцен Боярская предстает перед зрителями полностью обнаженной. Как отметили фанаты, артистка решила таким образом привлечь к проекту внимание, как ранее сделала Кристина Асмус со скандальным фильмом «Текст».