«Пошел бы по рукам»: как ранний брак спас Ихтиандра от губительной ошибки

В 1962 году на экраны в кинотеатрах вышел фильм «Человек-амфибия». Главную роль Ихтиандра получил начинающий актер Владимир Коренев. На съемки он бегал прямо с занятий в ГИТИСе, где учился на 4 курсе. После премьеры актер получил славу секс-символа и внимание миллионов поклонниц.

Позже он вспоминал, что фанатки устроили за ним настоящую охоту. Кореневу приходило до 10 тысяч писем в год. Женщины без труда узнавали его адрес и дежурили в подъезде, исписывая стены признаниями в любви. Владимиру приходилось за свой счет закрашивать следы вандализма. Под дверь ему бросали записки с данными от гостиничных номеров, где его уже ждали особо смелые поклонницы. Телефон в квартире актера разрывался от звонков.

Коренев был уверен, что от губительных ошибок молодости его спас ранний брак. Еще в студенчестве он женился на однокурснице Алефтине Константиновой, с которой в итоге прожил 60 лет.